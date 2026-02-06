Создана таблетка, снижающая «плохой» холестерин на 60%

Ученые сообщили о создании нового экспериментального препарата, который значительно снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) у людей с высоким риском инфаркта, даже если они уже принимают статины. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

© Газета.Ru

Речь идет о препарате под названием энлицитид (enlicitide). В отличие от существующих методов, он позволяет выводить холестерин из организма так же эффективно, как современные инъекционные препараты, но в форме таблетки. Если лекарство будет одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), оно может стать более удобной альтернативой уколам для миллионов пациентов.

Статины остаются основой терапии: они подавляют синтез холестерина в печени. Однако даже на максимальных дозах многим пациентам не удается снизить уровень ЛПНП до значений, рекомендованных клиническими стандартами. В таких случаях сегодня применяются дополнительные препараты, включая дорогостоящие инъекции.

В новом исследовании приняли участие более 2900 пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. Их случайным образом разделили на две группы: одна получала энлицитид в дополнение к стандартной терапии, другая — плацебо. Через шесть месяцев у пациентов, принимавших новый препарат, уровень ЛПНП снизился на 50–60%.

«Существуют и другие таблетки, которые можно добавлять к статинам, но ни одна из них не обеспечивает такого выраженного снижения ЛПНП, как энлицитид», — заявила руководитель исследования, кардиолог Университета Техаса в Юго-Западном медицинском центре Энн Мэри Навар.

Эффект сохранялся и через год наблюдений, снижаясь лишь незначительно. При этом различий по безопасности между группами выявлено не было. Единственное ограничение — препарат необходимо принимать натощак.

Исследование профинансировала компания Merck, которая готовит документы для ускоренного рассмотрения препарата FDA. Новый препарат уже включен в программу приоритетной экспертизы.

«Это убедительные данные по снижению ЛПНП, сопоставимые с эффектом инъекционных препаратов, но нам еще предстоит увидеть, скажется ли это на смертности и сердечно-сосудистых событиях», — отметил кардиолог Уильям Боден из Бостонского университета.

Для этого уже запущено отдельное исследование с участием более 14 тысяч пациентов, результаты которого ожидаются в ближайшие годы.