Ученые рассказали об успешных испытаниях назального спрея от гриппа

Ученые испытали назальный спрей с моноклональным антителом против вируса гриппа H1N1.

Разработка принадлежит ученым из Ирландии. Как сообщает Science Translational Medicine, препарат испробовали на приматах.

Спрей вводился им в нос дважды. После животных заражали вирусом гриппа H1N1.

В результате у тех приматов, кому ввели спрей, пиковые значения вируса в слизистой носа были существенно ниже, чем у животных из контрольной группы. Через неделю вирусная нагрузка на организм уже не определялась. При этом испытуемые хорошо переносили препарат.

Ученые рассказали, что средство содержит антитело CR9114, направленное против гемагглютинина — белка, с помощью которого вирус гриппа проникает в клетки.

Поскольку спрей показал свою эффективность при испытаниях на животных, его испробовали на людях. Результаты оказались положительными.