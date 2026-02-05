Обнаружены неочевидные факторы риска инфаркта

Ученые из Университета Калгари выяснили, что психические расстройства могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Результаты масштабного анализа данных более 22 миллионов человек опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

© Газета.Ru

Исследователи провели обзор десятков ранее опубликованных работ и обнаружили, что наибольшая связь наблюдается при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и нарушениях сна. У людей с ПТСР риск инфаркта был значительно выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с этим расстройством. Высокая вероятность проблем с сердцем также фиксировалась при депрессии и тревожных расстройствах, хотя данные были менее однозначными.

По словам авторов, психические расстройства часто сопутствуют известным факторам сердечно-сосудистого риска — повышенному давлению, диабету и метаболическим нарушениям. Хронический стресс, воспаление и проблемы со сном могут дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему.

Ученые подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямой причине. Тем не менее, результаты показывают важность комплексного подхода к здоровью: психическое состояние следует учитывать наряду с другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.