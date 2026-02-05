Выявлены два новых вируса животных, потенциально опасных для людей

Исследователи из университетов Техаса и других научных учреждений США предупреждают, что вирус гриппа D и собачий коронавирус все чаще передаются от животных к человеку. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases (EID).

По словам экспертов, сейчас мониторинг этих вирусов отстает. Это создает опасное «слепое пятно», поскольку оба вируса демонстрируют признаки возможной адаптации для более широкого распространения среди населения.

С момента своего обнаружения в 2011 году вирус гриппа D поразил многие виды домашнего скота и диких животных, включая свиней, коров, домашнюю птицу и оленей. Считается, что он способствует развитию респираторных заболеваний у крупного рогатого скота, обходясь американской животноводческой отрасли примерно в один миллиард долларов ежегодно.

«До 97% работников животноводческих хозяйств в Колорадо и Флориде имеют антитела к вирусу, что означает, что они подверглись его воздействию», — подчеркивают ученые.

Вирус гриппа D у животных способен самостоятельно вызывать респираторную патологию легкой и средней степени тяжести. При тяжелом течении болезни вирус может проникать в кровь через капилляры, выстилающие дыхательные пути. По словам ученых, недавно обнаруженный в Китае специфический штамм вируса гриппа D уже приобрел способность передаваться от человека к человеку.

В поле зрения исследователей также находится второй вирус — CCoV или собачий коронавирус.

«В отличие от SARS CoV2, вируса, вызывающего COVID-19, собачий коронавирус обычно вызывает у собак проблемы с желудком. Но появляются новые штаммы, поражающие дыхательную систему человека. Случаи заболевания были задокументированы в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и даже Арканзасе. В некоторых случаях в Юго-Восточной Азии вирус был связан с пациентами, госпитализированными с пневмонией», — объяснили эксперты.

Поскольку в больницах не проводят плановые тесты на коронавирус у собак, истинное число случаев заболевания среди людей неизвестно.