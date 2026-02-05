Как избыток соли в рационе может изменить мозг

Недавнее исследование ученых из Сианьского университета Цзяотун в Китае, опубликованное в European Journal of Pharmacology, показало, что избыточное потребление соли способно нарушить баланс кишечных бактерий, что, в свою очередь, влияет на работу головного мозга и снижает когнитивные функции. Вэньтин Сюй и коллеги сосредоточили внимание на оси «кишечник-мозг» — системе, через которую микробы желудочно-кишечного тракта обмениваются сигналами с нервной системой.

Почему это важно

Соль необходима организму для работы сердца, нервов и мышц, однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов в день. В среднем взрослые люди потребляют вдвое больше, что ведет к повышению артериального давления и другим проблемам. Новое исследование указывает на то, что чрезмерное количество натрия может влиять не только на сердце, но и на мозг, ухудшая память и повышая тревожность.

Эксперимент на мышах

Команда разделила самцов мышей на две группы. Контрольная получала стандартный рацион с 0,4% соли, а экспериментальная — с 8% хлорида натрия. Животные находились на этих диетах шесть месяцев. Мыши с высокой солью пили больше воды и имели более высокое артериальное давление, что подтвердило системное воздействие диеты.

Поведенческие тесты показали тревожное поведение и нарушения памяти. В тесте «открытое поле» мыши с соленой диетой избегали центра арены, предпочитая периметр, а в тесте на закапывание предметов они проявляли импульсивное закапывание. В задаче на распознавание новых объектов экспериментальная группа не показывала привычной склонности исследовать новизну, что свидетельствует о снижении когнитивных функций.

Влияние на мозг и гены

Исследователи изучили гиппокамп — область мозга, ответственную за память. Окрашивание нейронов показало уменьшение плотности клеток в подрегионах CA1 и CA3. Генетический анализ выявил повышение активности генов воспаления, например Il1b, и снижение экспрессии генов, способствующих выживанию клеток, таких как Casp4. Эти изменения указывают на нейровоспаление и структурное повреждение мозга.

Секвенирование бактерий в слепой кишке показало, что диета с повышенным содержанием соли вызывает дисбиоз. Увеличилось количество Actinobacteriota, а полезных Prevotellaceae стало меньше. Среди родов выросли Dubosiella и Anaeroplasma. Корреляции между микробами и активностью генов в гиппокампе показывают, что изменения в кишечнике напрямую связаны с воспалительными процессами в мозге.

Результаты показывают, что соль нарушает микробный баланс, а бактерии или их метаболиты воздействуют на мозг, изменяя экспрессию генов, вызывая воспаление и гибель нейронов. Эти структурные изменения объясняют тревожность и снижение памяти у мышей. Ученые отмечают, что аналогичные механизмы могут потенциально существовать и у человека, но это пока требует дальнейших исследований.