Ученые выяснили, что вызывает депрессию

Дефицит железа может существенно повышать риск депрессии, но не на протяжении всей жизни одинаково. Наиболее уязвимыми оказываются три критических периода — подростковый возраст, беременность и послеродовой период, а также пожилой возраст. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.

Железо играет важную роль не только в переносе кислорода, но и в работе мозга: оно необходимо для синтеза серотонина и дофамина, формирования миелина и нормальной нейропластичности. Исследования показывают, что у людей с дефицитом железа депрессивные симптомы встречаются значительно чаще, а их выраженность нередко коррелирует с уровнем ферритина. При этом депрессия может развиваться даже при отсутствии анемии, что указывает на более тонкие нарушения обмена железа в нервной системе.

Особенно убедительные данные получены для подростков и женщин в перинатальный период. У подростков низкие показатели железа связаны не только с депрессией, но и с изменениями в структурах мозга, отвечающих за эмоции и мотивацию. Во время беременности и после родов дефицит железа ассоциирован с более высоким риском послеродовой депрессии, а в пожилом возрасте — с сочетанием депрессивных симптомов и когнитивного снижения.

Авторы подчеркивают, что дефицит железа не является единственной причиной депрессии, но может усиливать действие других биологических и психосоциальных факторов.