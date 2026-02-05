$76.9191.11

В России начинается углубленное исследование препарата против болезни Бехтерева

ТАСС

Российская биотехнологическая компания Biocad получила разрешение Минздрава на проведение углубленного исследования инновационного отечественного препарата сенипрутуг против анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В России исследуют препарат против болезни Бехтерева
© РИА Новости
"Biocad получила разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования BCD-180-4 "Рандомизированное открытое поисковое исследование фармакодинамики препарата сенипрутуг у пациентов с анкилозирующим спондилитом". Исследование направлено на расширение научного знания о препарате сенипрутуг и определение маркеров эффективности воздействия препарата", - говорится в сообщении.

Исследование проходит в научном партнерстве с Пироговским университетом, в том числе в научно-исследовательских лабораториях Biocad. Планируется, что в нем примут участие более 20 исследовательских центров в 9 городах России.

"Мы изучим еще подробнее особенности патогенеза анкилозирующего спондилита и иммунных механизмов, на которые влияет терапия, то есть мы идем еще детальнее в исследование с проведением углубленных лабораторных тестов и собираем дополнительные данные для уточнения предикторов индивидуальной эффективности", - объяснила заместитель гендиректора по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.

Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией Biocad. Ранее он был зарегистрирован Минздравом России.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.