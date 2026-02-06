Назван возраст пика физической силы

Физические возможности человека начинают снижаться значительно раньше, чем принято считать. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав данные длительного наблюдения за несколькими сотнями людей. Исследование показало: пик выносливости и силы приходится на возраст 26–36 лет, после чего начинается постепенный спад, который ускоряется с годами — вне зависимости от привычек к занятиям спортом. Работа опубликована в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

© Газета.Ru

Ранее подобные выводы в основном делались на данных элитных спортсменов, у которых физическая форма также достигает пика примерно к 30 годам. Однако авторы подчеркнули, что профессиональные атлеты не всегда отражают общую популяцию. Поэтому новое исследование сосредоточилось именно на обычных людях, ведущих разный образ жизни.

Анализ показал, что и у мужчин, и у женщин максимальная аэробная выносливость и мышечная выносливость достигаются в возрасте от 26 до 36 лет. Затем показатели снижаются сначала на 0,3–0,6% в год, а в пожилом возрасте — до 2,5% ежегодно. К 63 годам общее падение физической формы по сравнению с пиковыми значениями составило от 30 до 48%.

Мышечная мощность достигала максимума еще раньше — в среднем в 27 лет у мужчин и в 19 лет у женщин. При этом скорость снижения в дальнейшем оказалась схожей у обоих полов.

Несмотря на неизбежность возрастных изменений, ученые подчеркнули: образ жизни всё же имеет значение. Регулярная физическая активность не позволяет сохранить пик формы, но существенно замедляет ее снижение.

Даже те участники, которые начинали активнее заниматься спортом уже во взрослом возрасте, смогли улучшить свои показатели примерно на 10%.

«Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить снижение работоспособности, даже если она не способна полностью его остановить», — подчеркнула ведущий автор работы Мария Вестерстоль, преподаватель Каролинского института.

По ее словам, следующим шагом станет поиск биологических механизмов, объясняющих, почему пик физических возможностей у большинства людей приходится примерно на 35 лет и почему тренировки способны лишь замедлить, но не остановить этот процесс.