Ученые улучшили эффективность лечения рака поджелудочной железы

Специалисты из Национального центра изучения рака Испании (CNIO) разработали метод, который способен продлить эффективность лечения рака поджелудочной железы, преодолевая резистентность опухоли. Тройная комбинированная терапия полностью устранила опухоли у мышей без выраженных побочных эффектов.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Глава группы экспериментальной онкологии Мариано Барбасид отметил, что новый метод блокирует ключевой ген KRAS сразу в трех точках. Это делает клетки опухоли неспособными вырабатывать резистентность.

Проблема резистентности к лекарствам при таком виде онкологии существует давно. Первые препараты, которые нацелены на KRAS, появились в 2021-м, но их эффективность была ограничена: через несколько месяцев опухоли вновь начинали расти.

Новая комбинация включает ингибитор KRAS (дараксонрасиб), афатиниб и протеасомный ингибитор SD36. Использование всех трех средств одновременно позволяет добиться стойкой регрессии опухолей.

Эксперименты проводились на трех моделях протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Во всех случаях наблюдалось полное исчезновение опухолей без серьезной токсичности для мышей. Ученые подчеркнули, что метод требует дополнительной оптимизации.

