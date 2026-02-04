В Швейцарии выяснили, кто чаще бросает курить после инфаркта

Согласно исследованию швейцарских учёных, опубликованному в январе 2026 года, около половины пациентов, перенёсших сердечный приступ, отказываются от курения в течение года после выписки из больницы. Ключевую роль в этом процессе играют участие в программе кардиореабилитации и более продолжительное пребывание под наблюдением врачей.

Учёные из Цюрихского университета проанализировали данные 1691 курильщика, госпитализированного с острым инфарктом миокарда в Швейцарии в период с 2012 по 2022 год. Все участники исследования к моменту приступа регулярно курили – выкуривали не менее 100 сигарет за всю жизнь и продолжали делать это непосредственно перед госпитализацией, - рассказывает Medscape.

В среднем через 395 дней после выписки из больницы 861 пациент (50,9%) сообщил, что полностью отказался от курения. Как выяснили исследователи, два фактора оказались особенно значимыми для успеха: участие в программе кардиореабилитации и более длительное пребывание в стационаре. Оба условия независимо повышали шансы на отказ от сигарет.

В то же время продолжать курить чаще решали пациенты с повторным инфарктом в анамнезе, заболеваниями периферических сосудов или те, кому при выписке были назначены антидепрессанты.

Те, кто бросил курить, чаще сообщали об изменениях в образе жизни: переходе на более здоровое питание и увеличении физической активности. При этом уровень стресса в обеих группах оказался сопоставимым. Отмечался и побочный эффект: 44% отказавшихся от сигарет отметили увеличение веса.

Авторы исследования под руководством Яна Лусли подчёркивают: тесный контакт с медицинскими работниками и вовлечение в программы кардиореабилитации могут стать важным инструментом вторичной профилактики. Комплексная поддержка после выписки помогает не только отказаться от курения, но и снизить риск повторных сердечно-сосудистых осложнений.

Результаты работы были опубликованы 21 января 2026 года в Европейском журнале профилактической кардиологии в формате краткого научного сообщения.