В УрФУ синтезировали соединение, способное останавливать рост опухоли

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новые химические соединения, способные останавливать рост опухоли, не уничтожая ее клетки, а "замораживая" их деление. Эти вещества могут лечь в основу противоопухолевых лекарств будущего, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.

"Научный коллектив центра химико-фармацевтических технологий УрФУ синтезировал вещества, которые могут открыть дорогу к лекарствам нового поколения в борьбе с онкологическими заболеваниями - более безопасным и целенаправленным. Новые соединения избирательно воздействуют на определенные типы опухолевых клеток и работают по принципу подавления деления клеток, а не их немедленного уничтожения", - говорится в сообщении.

Исследователи протестировали новые соединения на клетках глиобластомы - рака мозга, рака мочевого пузыря, рака легких, а также на здоровых клетках почек человека. Одно из веществ показало цитостатический эффект - оно не убивает опухоль, как классическая химиотерапия, а блокирует ее рост, останавливая деление клеток. С помощью компьютерного моделирования ученые выявили вероятную мишень - белок CDK2 - циклинзависимая киназа-2, играющий ключевую роль в регуляции клеточного цикла. Блокировка этого белка и объясняет "замораживающее" действие соединения.

По словам доцента центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константина Саватеева, которые приводят в сообщении, большинство синтезированных веществ подавляли рост опухолевых клеток, но оказывались токсичными и для здоровых. Однако два соединения проявили селективность - они действовали только на клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы. Ученые подчеркивают, что создание таких таргетных препаратов особенно актуально, потому что современная химиотерапия часто повреждает здоровые ткани, вызывая тяжелые побочные эффекты, а опухоли со временем вырабатывают устойчивость к лекарствам. При успешном прохождении всех этапов испытаний новый препарат может появиться на российском рынке через 7-10 лет.