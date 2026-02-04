Создана новая молекула для комбинированной терапии рака

Российские ученые разработали препараты, воздействующие на опухоль с помощью гибридных молекул. Новое решение позволяет бороться с клетками, устойчивыми к классическим препаратам, сообщили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА во Всемирный день борьбы против рака.

"Ученые РТУ МИРЭА совместно со специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена (входит в НМИЦ радиологии Минздрава России) создали препараты, объединяющие возможности химиотерапии и фотодинамической терапии. Гибридные молекулы в их основе продемонстрировали высокую эффективность в отношении опухолевых клеток, устойчивых к классическим препаратам платины, в том числе цисплатину", - сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Опухолевые клетки способны вырабатывать устойчивость к цисплатину и другим препаратам, в частности снижая его внутриклеточное накопление. Токсичность подобных соединений приводит к повреждению здоровых тканей организма. Авторы предложили принципиально новый подход, объединив два механизма воздействия на клетки опухоли в одной молекуле. Разработанное соединение включает платиновый фрагмент, обеспечивающий химиотерапевтическое воздействие, и светочувствительный хлориновый компонент, используемый в фотодинамической терапии.

"В темноте молекула действует как химиопрепарат: платина повреждает ДНК опухолевых клеток, запуская механизмы гибели. При облучении красным светом, способным проникать глубоко в ткани, "запускается" хлорин, который начинает генерировать активные формы кислорода, дополнительно разрушающие клеточные структуры опухоли. Таким образом реализуется эффект "двойного действия", при котором опухоль подвергается сразу нескольким независимым типам повреждений", - пояснили в вузе.

Воздействие на устойчивые клетки

Разработка оказалась эффективной в отношении клеток рака яичников, которые традиционно устойчивы к цисплатину.

"Это указывает на потенциал разработанной молекулы в преодолении лекарственной резистентности - одной из самых сложных проблем современной онкотерапии", - считает Петр Островерхов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений РТУ МИРЭА.

Ученые готовятся испытать препараты на лабораторных животных. Выводы авторов опубликованы в журнале Journal of Inorganic Biochemistry.