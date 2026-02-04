Обнаружено природное средство для снижения риска болезней сердца

Ученые выявили ключевой компонент граната, который может препятствовать образованию веществ, связанных с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Food & Function (F&F).

В центре внимания оказалось соединение пуникалагин — один из основных полифенолов граната. В лабораторной модели человеческого кишечника ученые показали, что именно пуникалагин почти полностью блокирует образование триметиламина (TMA) из L-карнитина. Этот процесс имеет важное значение, поскольку TMA в печени превращается в молекулу, ранее связанную с развитием атеросклероза, диабета и повышенной смертности.

Исследователи сравнили действие различных компонентов экстракта граната, включая другие полифенолы, продукты их метаболизма и вспомогательные вещества. Оказалось, что ни одно из них, кроме пуникалагина, не оказывало выраженного подавляющего эффекта на микробное превращение L-карнитина в TMA. При этом сам экстракт граната также полностью подавлял этот процесс, вероятно, за счет дополнительного подкисления среды, неблагоприятного для соответствующих кишечных бактерий.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты относятся к экспериментальной модели и не являются прямым доказательством эффекта у человека. Тем не менее работа указывает на пуникалагин как на перспективное природное соединение, которое в будущем может лечь в основу диетических или профилактических подходов к снижению рисков для здоровья сердца и сосудов.

