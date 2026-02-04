В РФ повысили эффективность накопления препаратов в опухолях

Российские исследователи разработали гибридные наносистемы для доставки препаратов в опухоли, которые более эффективно удерживают их в пораженных тканях, что влияет на успешность лечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НИЦ "Курчатовский институт" во Всемирный день борьбы против рака.

Авторами разработки выступили специалисты Института высокомолекулярных соединений РАН (филиал НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Они создали гибридную наносистему для фотодинамической терапии, применяемой при лечении онкозаболеваний. Наносистемы выполняют двойную функцию - "наноконтейнера" для контролируемой доставки в опухоль фотосенсибилизатора радахлорина, активируемого лазерным излучением, и "усилителем" эффективности фотосенсибилизатора за счет наночастиц селена.

"Результаты исследований показали, что разработанные гибридные трехкомпонентные наносистемы избирательно накапливаются в опухолевых клетках и замедляют выведение препарата из опухоли. Это делает их перспективной основой как для лечения, так и для диагностики онкологических заболеваний, а также позволяет снизить побочные эффекты, ухудшающие качество жизни пациентов", - сообщили ТАСС в центре.

Состав наносистем включает частицы селена, фотосенсибилизатор и полимерный "каркас". Ее эффективность подтверждена в экспериментах in vitro и in vivo.

"Работа российских исследователей открывает новые возможности для повышения эффективности фотодинамической диагностики и терапии, а также для создания комбинированных подходов к лечению - в сочетании с классической химиотерапией и хирургическим вмешательством", - уточнили в Курчатовском институте.

Выводы авторов опубликованы в журнале "Вопросы онкологии".