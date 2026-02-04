Назван способ снизить риск возрастных нарушений памяти

Люди старше 50 лет, которые регулярно едят овощи, реже сталкиваются с ранними когнитивными нарушениями — ухудшением памяти, внимания и мышления без признаков деменции. К такому выводу пришли бразильские исследователи, проанализировав данные Бразильского лонгитюдного исследования старения. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В исследование вошли данные 2865 участников. Ученые оценивали, как часто люди употребляют фрукты и овощи, а также результаты когнитивных тестов, проверяющих память, речевые навыки и ориентацию во времени. Регулярным считалось ежедневное употребление этих продуктов в течение всей недели.

Анализ показал, что у людей, которые ежедневно ели овощи, нарушения памяти и мышления встречались значительно реже. Похожий защитный эффект наблюдался и у тех, кто регулярно сочетал в рационе фрукты и овощи. При этом связь между употреблением только фруктов и лучшими когнитивными показателями обнаружена не была.

Авторы отмечают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее результаты дополняют данные о возможной роли питания в поддержании когнитивного здоровья и подчеркивают необходимость дальнейших исследований.