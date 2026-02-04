В России создали новый способ определения в крови витамина К

Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали метод обнаружения в крови важных форм витамина К, который позволит усовершенствовать медицинскую диагностику и открыть новые связи его дефицита с развитием заболеваний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Витамин К в организме человека влияет на процессы свертывания крови, поддержания прочности костей и предотвращения кальциноза артерий. Его дефицит приводит к кровотечениям, долгому заживлению ран и остеопорозу. Ученые химического и биологического факультета МГУ повысили чувствительность анализа на обнаружение в сыворотке крови нескольких форм этого витамина - К1 (филлохинона), который синтезируется растениями, и К2 (менахинона), производимого кишечной микрофлорой и содержащегося в продуктах животного происхождения.

"Предложенный метод анализа сочетает в себе комбинацию нескольких методов - твердофазную экстракцию, высокоэффективную жидкостную хроматографию и тандемную масс-спектрометрию. Это позволяет проводить определение витаминов даже в минимальных объемах образца. Методика невероятно чувствительна: можно "уловить" всего 0,05 мкг витамина К в литре сыворотки крови. При этом метод стабилен и дает воспроизводимые результаты, что критически важно для научных и клинических исследований", - сообщили ТАСС в вузе, добавив, что технология открывает новые возможности для изучения влияния уровня витамина К на здоровье.

Авторы протестировали новый подход на группе добровольцев и обнаружили, что витамин К2, содержащийся в продуктах животного происхождения, был обнаружен практически у всех участников, но его концентрация была близка к пределу обнаружения.

"Эти данные подтверждают, что уровень витамина К в крови у здоровых людей может быть крайне низким, и для его измерения требуются очень чувствительные методики, подобные разработанной", - уточнили в университете.

Результаты работы, выполненной при поддержке междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология", опубликованы в журнале Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.