Японские ученые рассказали о неожиданной пользе васаби для здоровья

Острая приправа положительно влияет на когнитивные функции. К такому выводу пришли учёные из Института развития, старения и рака Университета Тохоку. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе 12-недельного эксперимента 72 здоровых участника в возрасте от 60 до 80 лет были разделены на две группы. Первая ежедневно получала добавку, содержащую 0,8 мг 6-MSITC — основного биологически активного соединения васаби, а вторая — плацебо.

По окончании исследования у участников, принимавших экстракт васаби, были выявлены значительные улучшения в тестах на память по сравнению с контрольной группой. В частности, учёные зафиксировали улучшение рабочей памяти, отвечающей за временное хранение и обработку информации, а также эпизодической памяти, которая связана с запоминанием конкретных событий, историй и ассоциаций (например, лиц и имён).

При этом на другие когнитивные функции, такие как скорость обработки информации, внимание и логическое мышление, приём добавки не оказал существенного влияния.

Исследователи связывают положительный эффект васаби с его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Соединение 6-MSITC, согласно их гипотезе, может снижать уровень окислительного стресса и воспаления в гиппокампе — области мозга, критически важной для формирования памяти.