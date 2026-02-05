Назван дешевый продукт, снижающий уровень «плохого» холестерина

Ученые из Шанхайского университета Цзяотун установили, что регулярное употребление чеснока способствует снижению уровня «плохого» холестерина и может играть вспомогательную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Авторы провели метаанализ 22 научных работ, посвященных влиянию чеснока на липидный профиль крови. Анализ показал, что включение чеснока в рацион связано со статистически значимым снижением общего холестерина и уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые считаются одним из ключевых факторов риска атеросклероза.

По словам исследователей, эффект объясняется высоким содержанием в чесноке биологически активных соединений — антиоксидантов. Эти вещества способны умеренно подавлять синтез холестерина в печени и снижать окисление ЛПНП — процесс, играющий важную роль в формировании атеросклеротических бляшек. За счет этого чеснок может косвенно снижать риск гипертонии, инфарктов и инсультов.

При этом ученые подчеркивают, что чеснок не может заменить медикаментозное лечение. Его рассматривают только как дополнительный элемент поддержки здоровья, причем положительный эффект возможен только при длительном и регулярном употреблении, а не при разовом включении в рацион.

Авторы также предупреждают, что перед активным употреблением чеснока стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и принимающим антикоагулянты — препараты для разжижения крови.