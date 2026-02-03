Психологи выяснили, что действительно делает пары счастливыми

Методика исследования

Кори Флойд и его коллеги опросили 141 пару, учитывая возраст, социально-экономический статус и этническое происхождение. Пары оценивали привычное поведение и стиль выражения привязанности — от словесной поддержки до физического контакта, например, держания за руки.

Кроме того, участники оценивали качество отношений по доверительности, близости, страсти и общей удовлетворенности. Для анализа ученые использовали статистические модели, которые учитывали влияние как собственного поведения каждого человека, так и действий партнера.

Главные выводы

Результаты показали, что проявление внимания и заботы положительно влияет как на личное удовлетворение человека, так и на восприятие отношений партнером. Особенно важно, сколько любви и поддержки вы демонстрируете, а не насколько вы похожи друг на друга. Даже если один партнер эмоционален, а другой спокойный, они чаще чувствуют себя счастливыми, чем пара, где оба держатся сдержанно.

«Исследование не отрицает важность сходства, но подчеркивает особую роль проявления нежности для успеха отношений», — отметил соавтор Колин Хессе из Университета штата Орегон.

Ученые связывают эффект с успокаивающими свойствами прикосновений и слов поддержки: атмосфера тепла формирует «запас доброжелательности», который помогает смягчать конфликты.

Вывод для пар

Для большинства пар повышенное внимание и проявления заботы в общении оказывается эффективной стратегией. Даже если один из партнеров берет на себя основную эмоциональную нагрузку, отношения могут оставаться здоровыми и гармоничными.