Ученые частично восстановили зрение полностью слепому человеку

Ученые из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче и исследовательского центра CIBER-BBN частично восстановили зрение полностью слепому пациенту с помощью электростимуляции зрительной коры мозга. Результаты опубликованы в Brain Communications (BrainCom).

Пациент потерял зрение из-за необратимого повреждения зрительного нерва и оставался полностью слепым более трех лет. Он участвовал в исследовании, цель которого заключалась в оценке безопасности кортикального зрительного протеза — системы, предназначенной не для восстановления зрения, а для создания искусственных зрительных ощущений путем прямой стимуляции мозга.

В рамках эксперимента мужчине хирургически имплантировали массив из 100 микроэлектродов в первичную зрительную кору — область, отвечающую за обработку визуальной информации. С помощью электростимуляции исследователи вызывали фосфены — простые световые ощущения. Параллельно пациент ежедневно выполнял зрительные упражнения не менее 30 минут, проходя тесты на восприятие света, движение, формы, буквы и цифры.

До начала исследования зрительные вызванные потенциалы — объективный показатель того, достигает ли зрительная информация коры головного мозга, — практически отсутствовали. Однако со временем они начали появляться и усиливаться, что указало на реальное восстановление зрительной функции.

У пациента улучшилась острота зрения, способность распознавать фигуры и буквы, а также координация движений. В повседневной жизни он стал более самостоятельным и уверенным, отмечая, что восстановленное зрение повысило его безопасность при выполнении обычных задач.

Авторы подчеркивают, что эффект был зафиксирован только у одного участника и, вероятно, связан с индивидуальными особенностями пациента. Тем не менее этот случай указывает на потенциальную способность мозга к восстановлению зрительных функций и может помочь в разработке новых подходов к реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями зрительных путей, в том числе с использованием неинвазивных методов нейростимуляции.