Создан отечественный антикоагулянт

В России зарегистрировали готовую форму отечественного антикоагулянта — надропарина кальция.

Новый лекарственный препарат разработали ученые Сибирского медуниверситета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и фармацевтической компанией. Современный низкомолекулярный гепарин является российским аналогом жизненно важного антикоагулянта.

По словам ученых, разработка станет существенным вкладом в обеспечение национальной лекарственной безопасности в этом критически важном сегменте.

«Регистрация подтверждает успешное прохождение препаратом полного цикла разработки и трансфера технологии его производства из университетской лаборатории на российское фармацевтическое предприятие», — сообщает Сибирский медуниверситет.

Ожидается, что отечественный препарат найдет широкое применение в терапевтической, кардиологической и хирургической практике.