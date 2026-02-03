В Центре Гамалеи готовы создать современную вакцину от оспы обезьян

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи готов разработать с использованием методов генной инженерии современную вакцину от оспы обезьян, которая позволит создать препарат без тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщил "Известиям" научный руководитель центра Александр Гинцбург.

© РИА Новости

По его словам, существующие прививки против семейства вирусов оспы, созданные на основе ослабленного вакцинного штамма, вызывают сильную реактогенность, поэтому их вряд ли можно использовать пациентам с иммунодефицитом и другим группам с ограничениями, в том числе детям и беременным.

Гинцбург добавил, что работа над новым препаратом уже ведется, но низкими темпами. По его оценке, пока у ответственных за эпидемиологическую ситуацию органов нет однозначной заинтересованности, в отличие от той, которая была проявлена к COVID-19.

«В период пандемии коронавирусной инфекции, когда все организационные вопросы решались очень быстро, добиться нужного результата можно было за четыре-пять месяцев, но сейчас на все согласования уходит гораздо больше времени», — объяснил он.

Как уточнил Гинцбург, "хорошо бы знать, к какому штамму принадлежит этот вирус", поскольку есть два основных его варианта: у одного летальность 10%, у другого — 1%. Гинцбург подчеркнул, что надо понимать, какой из них "циркулирует в нашей популяции". Он добавил, что необходимо "организовать кольцевую вакцинацию всех контактировавших", начиная от медицинских работников и заканчивая знакомыми и семьей.

2 февраля стало известно, что в Домодедовскую больницу поступил второй пациент с диагнозом оспы обезьян. В Роспотребнадзоре уточнили, что выявлены лица, которые контактировали с данным больным. За ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.