В Центре Гамалеи готовы создать современную вакцину от оспы обезьян
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи готов разработать с использованием методов генной инженерии современную вакцину от оспы обезьян, которая позволит создать препарат без тяжелых побочных эффектов. Об этом сообщил "Известиям" научный руководитель центра Александр Гинцбург.
По его словам, существующие прививки против семейства вирусов оспы, созданные на основе ослабленного вакцинного штамма, вызывают сильную реактогенность, поэтому их вряд ли можно использовать пациентам с иммунодефицитом и другим группам с ограничениями, в том числе детям и беременным.
Гинцбург добавил, что работа над новым препаратом уже ведется, но низкими темпами. По его оценке, пока у ответственных за эпидемиологическую ситуацию органов нет однозначной заинтересованности, в отличие от той, которая была проявлена к COVID-19.
«В период пандемии коронавирусной инфекции, когда все организационные вопросы решались очень быстро, добиться нужного результата можно было за четыре-пять месяцев, но сейчас на все согласования уходит гораздо больше времени», — объяснил он.
Как уточнил Гинцбург, "хорошо бы знать, к какому штамму принадлежит этот вирус", поскольку есть два основных его варианта: у одного летальность 10%, у другого — 1%. Гинцбург подчеркнул, что надо понимать, какой из них "циркулирует в нашей популяции". Он добавил, что необходимо "организовать кольцевую вакцинацию всех контактировавших", начиная от медицинских работников и заканчивая знакомыми и семьей.
2 февраля стало известно, что в Домодедовскую больницу поступил второй пациент с диагнозом оспы обезьян. В Роспотребнадзоре уточнили, что выявлены лица, которые контактировали с данным больным. За ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.