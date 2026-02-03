Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы

Российский Минздрав выдал регистрационное удостоверение первому отечественному биоаналогичному препарату цетуксимаб для лечения рака головы и шеи.

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог препарата цетуксимаб. Разработку осуществила группа компаний «Р-Фарм», препарат получил торговое название «Арцетукс». В компании отметили, что это первый в России биоаналог оригинального средства, сообщает ТАСС.

Цетуксимаб применяется для терапии местнораспространенного метастатического рака головы и шеи, а также метастатического колоректального рака. Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор эпидермального фактора роста EGFR, что замедляет развитие опухоли и предотвращает ее метастазирование.

Биоаналогичность «Арцетукса» оригинальному препарату была доказана в клиническом исследовании третьей фазы, в котором приняли участие более 250 пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком головы и шеи. В пресс-службе компании подчеркнули, что исследование подтвердило не меньшую эффективность и аналогичный профиль безопасности для российского биоаналога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.

А Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) отметило высокую терапевтическую результативность отечественного препарата «Ракурс (223Ra)» для лечения рака.

Сейчас российские ученые разрабатывают препараты против аутоиммунных заболеваний и методы лечения онкологических заболеваний без применения химиотерапии, заявил во вторник президент Российской академии наук Геннадий Красников..