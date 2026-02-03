Найден способ улучшить лечение боли при дисфункции сустава челюсти

Ученые Новгородского университета создали новый метод диагностики, который позволяет значительно повысить точность оценки болевого синдрома у пациентов, страдающих от дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Это позволяет индивидуально подбирать терапию и сделать лечение более эффективным. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

© РИА Новости

Дисфункция ВНЧС — сложный синдром, который не только проявляется болью в челюсти, но и часто сопровождается мигренями, болями в лице, шее и спине. Однако врачам не хватало инструмента, который бы помог создать целостную и объективную картину страданий пациента. Традиционные шкалы, такие как индекс Helkimo, оценивают функцию сустава в целом, не фокусируясь на субъективном восприятии боли и не выделяя доминирующий симптом. Такая оценка оказывается слишком абстрактной и не отражает сути проблемы.

«Нашей задачей стало разработать точный способ диагностики болевого синдрома в области лица, шеи и головы у этой категории пациентов. С его помощью больной не только сможет самостоятельно указать болевые точки и степень их интенсивности, но и свериться с данными пальпации на приеме у врача», — объяснил профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев.

Процедура диагностики проходит два ключевых этапа, превращая пациента из пассивного наблюдателя в активного участника процесса. Первый — пациент рисует «карту своей боли». Человеку выдается набор из пяти подробных анатомических схем: виды лица спереди (51 точка), сбоку слева (35 точек) и справа (35 точек), сзади (30 точек) и сверху (21 точка). На каждой схеме нанесена сеть из 172 специально отобранных точек, соответствующих триггерным зонам, мышцам и акупунктурным точкам, наиболее часто вовлеченным в патологию ВНЧС. Задача пациента — отметить на этих картах все болезненные точки и оценить интенсивность боли в каждой из них по 10-балльной шкале.

Затем врач «проверяет карту по координатам». Специалист целенаправленно пальпирует именно те точки, которые указал пациент. Это позволяет проверить жалобы на объективность — наличие мышечного напряжения, уплотнений, болезненной реакции, — и также оценить силу боли при надавливании по той же 10-балльной шкале.

Полученные данные — «субъективная» и «объективная» карты боли — обрабатываются по специальному алгоритму, описанному в патенте, для вычисления единого итогового индекса болевой дисфункции.

Этот индекс даёт четкую градацию состояния: 0–2 (нет синдрома болевой дисфункции), 2,1–4,0 (низкая степень), 4,1–6,0 (умеренная степень), 6,1–8,0 (высокая степень), 8,1–10 (очень высокая степень).