Ученые выяснили, что ускоряет лечение рака

Проведение иммунотерапии рака в первой половине дня почти вдвое увеличивает продолжительность жизни пациентов с немелкоклеточным раком легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Париж-Сакле. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

В исследовании приняли участие 210 пациентов, получавших комбинацию иммунотерапии и химиотерапии. Участникам вводили ингибиторы контрольных точек — пембролизумаб или синтилимаб — препараты, которые «снимают тормоза» с иммунной системы и позволяют Т-клеткам атаковать опухоль. Половина пациентов получала иммунотерапию до 15:00, другая — позже в течение дня. Такой режим соблюдался в первые четыре цикла лечения, которые считаются ключевыми для дальнейшей выживаемости.

За пациентами наблюдали в среднем 29 месяцев. Разница в результатах оказалась значительной: раннее лечение дало почти двукратное преимущество по выживаемости. По словам авторов, эффект сопоставим или даже превосходит влияние новых противораковых препаратов, которые обычно считаются прорывными.

Ученые связывают результат с циркадными ритмами — суточными биологическими циклами организма. Утром Т-клетки в большем количестве сосредоточены вблизи опухоли, а позже в течение дня переходят в кровоток. Поэтому раннее введение иммунотерапии повышает вероятность того, что активированные иммунные клетки окажутся рядом с опухолью и эффективнее ее уничтожат.

Авторы подчеркивают, что изменение времени лечения не требует новых лекарств или технологий и может стать простым способом повысить эффективность терапии. В дальнейшем они планируют уточнить, существует ли оптимальное «окно» в течение дня, однако даже нынешние данные указывают, что учет биологических часов пациента способен заметно улучшить исходы лечения рака.