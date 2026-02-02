У бактерий найдена срабатывающая при инфекции клеточная "сигнализация"

Российские и американские исследователи расшифровали структуру белковой системы, играющей в клетках бактерий роль сигнализации и системы уничтожения источника инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ученые биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в сотрудничестве с коллегами из Института биологии гена РАН, ФИЦ Биотехнологии РАН и Университета штата Пенсильвания (США) описали механизм действия новой системы защиты микроорганизмов, в которой специализированные белки собираются в длинные структуры-филаменты и уничтожают инфицированные клетки, защищая популяцию от инфекции.

"Представьте себе это как клеточную "сигнализацию", которая при попадании в клетку чужеродной ДНК не просто подает сигнал тревоги или останавливает нарушителя, а уничтожает его вместе с зараженной клеткой. При этом чужая ДНК действует как шаблон, запуская сборку защитных филаментов", - пояснил профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института биологии гена РАН Андрей Кульбачинский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Выводы исследователей, опубликованные в журнале Nature Communications, расширяют научное понимание иммунной системы микроорганизмов и открывают новые возможности для развития антимикробной защиты.

"Криоэлектронная микроскопия убедительно продемонстрировала формирование филаментного нуклеазного комплекса, что является принципиально новым в наших представлениях о защитных механизмах прокариот", - сказала профессор биологического факультета МГУ Ольга Соколова, которую цитируют в пресс-службе университета.

Работа поддержана Российским научным фондом.