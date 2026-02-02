Разработан отечественный аналог препарата для лечения тромбозов

Российские ученые совместно с фармкомпанией разработали отечественный аналог препарата для профилактики и лечения тромбозов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

"Готовая лекарственная форма (ГЛФ) надропарина кальция - современного низкомолекулярного гепарина - зарегистрирована в России. Это результат успешной реализации комплексного научно-производственного проекта, выполненного в рамках стратегического партнерства Сибирского государственного медицинского университета, компании "Фармбиопром" и СПбНИИВС ФМБА России при финансовой поддержке Минобрнауки РФ", - сказано в сообщении.

Препарат предназначен для широкого применения в кардиологии, хирургии и терапии, потому что такие лекарства - важная часть лечения для предотвращения тромбов. Регистрация означает, что лекарство прошло все этапы разработки и теперь производится на российском предприятии. Планируется завершить полную локализацию производства препарата и зарегистрировать его активное вещество к концу 2026 года, тогда препарат выйдет на рынок и станет полностью отечественным.