В РФ нашли способ усилить эффективность природных антиоксидантов

Специалисты Сеченовского университета выявили синергетический эффект при сочетании природных антиоксидантов - таксифолина и глутатиона, увеличивающий их антиоксидантную активность на 120%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"Группа исследователей из Института фармации им. А. П. Нелюбина под руководством доцента кафедры химии, к. фарм. н. Игоря Ильясова обнаружила интересный эффект, который может лечь в основу разработки новых лекарств для лечения заболеваний, связанных с оксидативным стрессом. Ученые открыли, что при комбинировании двух природных антиоксидантов - таксифолина и глутатиона - их антиоксидантная активность увеличивается на 120%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оксидативный стресс лежит в основе развития многих серьезных патологий - от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний до онкологии и преждевременного старения.

По словам члена научной группы Валерия Гомана, ключевым направлением исследования было создание синергетических композиций, где активные ингредиенты усиливают действие друг друга.

"Мы надеемся, что понимание того, как именно взаимодействуют молекулы таксифолина и глутатиона, позволит целенаправленно разрабатывать новые эффективные лекарственные средства, способные бороться с причинами развития многих заболеваний", - приводятся в сообщении слова члена научной группы Веры Оличевой.

Уточняется, что на российском рынке насчитывается порядка 120 антиоксидантных препаратов, но большинство из них основаны на синтетических действующих веществах.

Результаты работы опубликованы в международном журнале Antioxidants, исследование поддержано грантом Российского научного фонда.