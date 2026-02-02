Назван простой способ замедлить возрастное ухудшение памяти

Регулярная физическая активность может замедлять возрастное ухудшение кратковременной памяти, поддерживая структурное здоровье мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 20 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Работа опубликована в журнале European Journal of Neuroscience (EJN).

С возрастом риск когнитивных нарушений и деменции резко возрастает, а снижение памяти нередко лишает людей самостоятельности и ухудшает качество жизни. При этом недостаток движения считается одним из немногих факторов риска, на которые можно повлиять. Ранее исследования уже показывали, что физически активные люди в среднем лучше сохраняют когнитивные функции, однако биологические механизмы этого эффекта оставались не до конца понятными.

В новом исследовании ученые сосредоточились на связи между движением, структурой мозга и конкретными типами памяти. В отличие от многих предыдущих работ, они использовали не опросы, а объективные данные: участники носили акселерометры на запястье в течение семи дней, что позволило точно зафиксировать уровень физической активности.

В анализ вошли 19 721 человек в возрасте от 45 до 82 лет. Память оценивали с помощью компьютерных тестов, включая задание на запоминание числовых последовательностей — показатель кратковременной рабочей памяти. У подгруппы из почти 15 тысяч участников также были доступны данные МРТ мозга.

Результаты показали, что более высокий уровень физической активности связан с лучшими результатами именно в числовом тесте памяти: активные люди могли воспроизводить более длинные последовательности цифр. Эта связь сохранялась даже с учетом возраста, образования и образа жизни. Для других видов памяти, таких как зрительная или перспективная, эффект был слабее или отсутствовал.

МРТ-данные помогли объяснить возможный механизм. У физически активных участников был больший общий объем мозга, а также больше серого и белого вещества. Кроме того, у них наблюдалось меньше так называемых гиперинтенсивностей белого вещества — микроповреждений, связанных с болезнями мелких сосудов и когнитивным снижением.

Статистический анализ показал, что именно структурное состояние мозга частично объясняет пользу движения для памяти. Особенно важным оказался вклад белого вещества: уменьшение сосудистых повреждений мозга объясняло около 30% положительного эффекта физической активности на кратковременную память. Это указывает на то, что движение может защищать когнитивные функции, поддерживая здоровье сосудов и связей между различными отделами мозга.

Интересно, что хотя физическая активность была связана с увеличением объема гиппокампа — ключевой структуры памяти, — именно он не объяснял улучшение результатов в числовом тесте. По мнению авторов, это связано с тем, что кратковременная рабочая память опирается в первую очередь на лобно-теменные нейронные сети, а не на гиппокамп, который важнее для воспоминаний о событиях.