Названы факторы, которые влияют на объем спермы у мужчин

Недостаточное питье, низкий тестостерон, стресс и антидепрессанты могут снижать объем спермы у мужчин. Об этом рассказала британский терапевт и сексолог Сара Мулиндва. Эксперта цитирует издание Metro.

По словам специалиста, в норме у мужчины мужчин в среднем вырабатывается от двух до пяти мл спермы за один оргазм — это примерно от половины до одной чайной ложки. Показатели ниже 1,5–2 мл считаются пониженными, а устойчивый объем менее 1,5 мл в течение длительного времени может указывать на гипоспермию.

Одним из главных факторов, влияющих на количество спермы, Мулиндва называет гидратацию. Поскольку сперма в основном состоит из воды, обезвоживание напрямую снижает ее объем. Существенную роль играет и уровень гормонов, прежде всего тестостерона: его дефицит может уменьшать как силу эякуляции, так и количество выделяемой жидкости.

Кроме того, объем спермы зависит от состояния предстательной железы и семенных пузырьков. Воспаление или нарушения их работы могут приводить к заметному снижению объема. Значение имеет и частота эякуляций: если они происходят с короткими интервалами, организм просто не успевает восстановить запас семенной жидкости.

«Обычно для полного восстановления требуется от 24 до 48 часов, а при лабораторных анализах рекомендуют воздержание от двух до семи дней», — отмечает эксперт.

Среди факторов образа жизни специалист выделяет стресс и хроническую усталость.

«Повышенный уровень кортизола может подавлять выработку тестостерона и нарушать сексуальные реакции, включая эякуляцию. Также на объем спермы способны влиять некоторые лекарственные препараты — в том числе антидепрессанты, средства от повышенного давления, лекарства для лечения заболеваний простаты и гормональная терапия», — объясняет врач.

Эксперт подчеркивает: если снижение объема спермы сохраняется и совпадает с началом приема новых лекарств или сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к врачу.