Раскрыт секрет выживания человека при пересадке почек

Ученые из Медицинской школы Ганновера в Германии обнаружили, что клетки пересаженной почки сохраняют своеобразную «молекулярную память» о перенесенном отторжении. Открытие может стать основой для новых диагностических методов, позволяющих точнее оценивать долгосрочные риски для трансплантата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Профессор Кристиан Хинце, который ведет пациентов после трансплантации почки, объяснил, что сам трансплантированный орган формирует след перенесенного иммунного конфликта. Обнаруженные уникальные состояния клеток дают информацию о том, насколько полно почка восстановилась после кризиса, и поэтому представляют большой интерес для клинической диагностики.

Острая реакция отторжения, опосредованная Т-лимфоцитами, — одна из главных причин постепенной потери функции пересаженной почки, даже несмотря на проводимое лечение. Иммунные клетки атакуют донорский орган как чужеродный, вызывая воспаление и повреждение его структуры.

Команда профессора Хинце подробно изучила, как меняется ткань почки во время и после эпизода отторжения. Оказалось, что ключевую роль играет не только иммунная реакция, но и ответ самих эпителиальных клеток почечных канальцев — тонких структур, отвечающих за очистку и транспорт веществ. Эти клетки реагируют на отторжение, активируя программы стресса и восстановления.

«Некоторые из этих клеточных состояний явно отличаются от нормальных. Часть таких изменений сохраняется даже после успешного подавления отторжения и особенно часто встречается в трансплантатах с высоким риском будущей потери функции», — отмечает профессор Хинце.

Анализ больших групп пациентов показал, что высокий процент таких измененных эпителиальных клеток в образце биопсии служит тревожным сигналом — показателем повышенного риска утраты трансплантата в последующие годы.

Результаты исследования помогут выявлять пациентов, которым требуется корректировка терапии или более частый контроль. Дальнейшая работа по теме может привести к разработке методов целенаправленного воздействия на выявленные клеточные программы.