Выявлена группа антидепрессантов, расстраивающих кишечник мужчин

Ученые Медицинского института Новгородского государственного университета (НовГУ) Павел Ховрин и Станислав Игнатьев исследовали влияние длительного приема антидепрессанта на микробиоту кишечника мужчин. Актуальность темы обусловлена растущим числом случаев депрессии, особенно после пандемии COVID-19, которая, по данным Минздрава, привела к психическим и неврологическим расстройствам у 99% переболевших, сообщил ТАСС один из авторов исследования Ховрин.

"Принято, что депрессия развивается в совокупности генетической информации и экзогенного стресса. Однако микробиота кишечника играет ключевую роль в развитии депрессии. Зарубежные исследования показывают, что некоторые антидепрессанты оказывают противомикробное действие и способны подавлять процессы жизнедеятельности микроорганизмов, например, выработку слизи и подвижность бактерий. На это влияет уровень серотонина и норадреналина в кишечнике, которое может колебаться в зависимости от приёма препаратов. Однако, поскольку микробиом у людей значительно отличается, именно эти различия могут быть одной из причин, почему один и тот же препарат помогает не всем пациентам. Важно выяснить, какой эффект оказывают эти препараты как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе" - отметил Ховрин.

Исследование было сфокусировано на изучении воздействия популярного антидепрессанта "Сертралин канон" на микрофлору кишечника мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, проходящих терапию от депрессивных расстройств. Препарат, относящийся к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), блокирует каналы, транспортирующие серотонин. Согласно результатам исследования, такой класс препаратов может оказывать двойственное влияние на микробиоту. Выявлено, что при краткосрочном приеме наблюдается положительный эффект, выражающийся в увеличении численности полезных бактерий, таких как Blautia, Coprococcus, Bifidobacterium, что сопровождается улучшением психоэмоционального состояния пациентов.

При длительном приеме препарата, как установили исследователи, проявляется негативное воздействие, которое может подавлять подвижность бактерий и другие процессы их жизнедеятельности. Это способно стимулировать воспалительные процессы, гиперактивировать иммунную систему и усиливать выработку провоспалительных цитокинов.

"При улучшении микробиоты психоэмоциональное состояние респондентов менялось в лучшую сторону. При длительном приеме наблюдались ухудшения: дисбактериоз, вздутие, диарея, частый метеоризм", - объяснил Ховрин.

Необходимость дополнительных исследований

Как отметил Игнатьев, исследование подтверждает: длительный прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина может оказывать на микробиоту двойное действие: сначала позитивное, затем - негативное, нарушающее баланс микрофлоры. Врачу, назначившему препарат, нужно снижать дозировку, чтобы не вызвать в организме пациента избыток серотонина. Он служит стимулятором для воспалительных реакций. Авторы подчеркивают, что выводы требуют подтверждения в масштабных клинических исследованиях для установления точной причинно-следственной связи. Однако уже сейчас работа демонстрирует необходимость учитывать состояние кишечной микробиоты при назначении и долгосрочной терапии антидепрессантами. Как отмечают авторы, для получения более точных знаний нужно провести дополнительные исследования среди женщин.