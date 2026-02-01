Назван напиток, улучшающий сон у пожилых

Японские ученые выяснили, что регулярное употребление чая и листьев черники снижает число ночных пробуждений у пожилых. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В двойном плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 50 взрослых в возрасте от 20 до 69 лет с жалобами на плохой сон. В ходе эксперимента участники три раза в день пили либо ферментированный чай из листьев черники, богатый флавоноидом гиперозидом, либо напиток-плацебо. Качество сна оценивали с помощью носимых трекеров активности, позволяющих объективно фиксировать его параметры.

Анализ данных показал, что у участников, употреблявших черничный чай, повысилась эффективность сна и сократилось время бодрствования после засыпания. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с наиболее тяжелыми нарушениями сна на момент начала исследования. При этом общая продолжительность сна и скорость засыпания существенно не изменились.

Авторы подчеркивают, что улучшения касались прежде всего непрерывности сна — одного из ключевых показателей его качества. Предполагается, что эффект связан с действием гиперозида. Это это соединение известно своими антиоксидантными свойствами – способностью эффективно защищать клетки от повреждений.

Ученые предполагают, что гиперозид также может влиять на системы серотонина и мелатонина, участвующие в регуляции цикла сна и бодрствования. Исследователи также отмечают хорошую переносимость напитка и отсутствие побочных эффектов.