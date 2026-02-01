Исследователи определили «минимальную дозу» упражнений для защиты печени

Оптимальный режим тренировок защитит от ожирения печени. Китайские учёные, проанализировав данные 24 исследований, обнаружили, что всего 30 минут физической активности в неделю могут стать эффективной защитой от опасного заболевания.

Речь идёт о стеатозе печени, связанном с метаболической дисфункцией, — состоянии, при котором в печени накапливается избыточный жир. Это не связано с употреблением алкоголя, а является следствием питания и образа жизни. Заболевание резко повышает риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза и рака печени.

Главный вывод исследователей заключается в том, что для достижения клинически значимых улучшений достаточно сочетать аэробные нагрузки (например, быстрая ходьба, бег, плавание) с силовыми тренировками в течение всего 30 минут в неделю.

Учёный подчеркнул, что такой комбинированный подход создаёт синергетический эффект, обеспечивая более комплексную пользу, чем каждый вид активности по отдельности. Физические упражнения помогают уменьшить воспаление, улучшить чувствительность к инсулину и напрямую способствуют снижению жировых отложений в печени.

Эксперты отмечают, что заболевание особенно коварно, поскольку часто протекает бессимптомно: около 80% случаев остаются недиагностированными до поздних стадий. При раннем выявлении его можно обратить вспять с помощью коррекции диеты и физической активности, однако у многих пациентов повреждение печени к моменту диагноза уже становится необратимым.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Sport and Health Science.