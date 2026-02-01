Найден неожиданный участник смертельно опасных инфекций

Ученые из Института Вистар обнаружили, что гиппуровая кислота — метаболит, образующийся, когда кишечные бактерии расщепляют полифенолы из ягод, чая и других растительных продуктов, — может играть неожиданно важную роль в борьбе с тяжелыми инфекциями. Работа опубликована в Cell Reports.

Ранее гиппуровую кислоту считали безвредным побочным продуктом обмена веществ. Однако новое исследование показало, что она активно вмешивается в работу иммунной системы. Анализ данных пациентов с сепсисом выявил: повышенный уровень этого метаболита связан с более высокой смертностью.

В доклинических моделях инфекции кишечной палочкой ученые заметили, что концентрация гиппуровой кислоты резко падает в первые двое суток после заражения — почти в 24 раза. Это навело исследователей на мысль, что молекула участвует в иммунном ответе.

Дополнительные эксперименты подтвердили: введение гиппуровой кислоты усиливает воспаление, повышая выработку провоспалительных молекул, таких как IL-6 и IL-12, и одновременно подавляя противовоспалительные сигналы.

Молекулярный анализ показал, что гиппуровая кислота активирует ключевые сигнальные пути врожденного иммунитета — через Toll-подобные рецепторы и белок MyD88. Это делает иммунные клетки более чувствительными к патогенам и ускоряет воспалительный каскад.

Кроме того, метаболит меняет липидный обмен в макрофагах, усиливая синтез холестерина и тем самым дополнительно разгоняя воспаление. Когда этот процесс блокировали статинами, провоспалительный эффект исчезал.

Авторы подчеркивают, что полученные данные могут быть важны для лечения сепсиса — например, для мониторинга или регулирования уровня гиппуровой кислоты. В перспективе результаты могут оказаться полезными и для онкологии, в частности для поиска способов «перепрограммировать» иммунные клетки в опухолях, включая рак поджелудочной железы.