Назван фактор, повышающий риск рассеянного склероза в два раза

«Вечные» химические вещества в составе косметики, одежды и посуды с антипригарным покрытием могут повышать риск развития рассеянного склероза почти вдвое. К такому выводу пришли ученые из Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International (EnvInt).

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с неясными причинами возникновения. За последние 30 лет его распространенность в мире выросла примерно на 26%. Новая работа указывает на возможную роль стойких химических загрязнителей, которые широко присутствуют в окружающей среде и организме человека.

Речь идет о пер- и полифторалкильных веществах (ПФОС) и полихлорированных бифенилах (ПХБ) — соединениях, активно применявшихся с середины XX века в промышленности и быту. Они используются при производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающих тканей, огнетушащих пен и косметики и отличаются высокой химической стабильностью и способностью накапливаться в тканях.

Исследование показало, что у людей с более высокой концентрацией этих веществ в крови вероятность рассеянного склероза была значительно выше. Наиболее сильные ассоциации наблюдались не для отдельных соединений, а для их сочетаний, что указывает на возможный токсичный синергетический эффект. Особенно выделялись перфтороктансульфонат (ПФОС) и два гидроксилированных производных ПХБ — 4-OH-CB187 и 3-OH-CB153.

У участников с самыми высокими уровнями этих соединений риск заболевания был примерно в два раза выше, чем у людей с минимальными концентрациями. Известно, что ПФОС и некоторые ПХБ способны преодолевать через гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с иммунными клетками центральной нервной системы.

Авторы предполагают, что такие вещества могут усиливать окислительный стресс и ослаблять защитные механизмы мозга, способствуя аутоиммунным процессам. Примечательно, что повышенный риск сохранялся даже у людей с генетически более благоприятным профилем, что подчеркивает важность факторов окружающей среды в развитии рассеянного склероза.