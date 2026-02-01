Ученые выяснили, почему физкультура улучшает психическое здоровье

Новое исследование показывает, что структурированная программа физических упражнений может значительно улучшить психическое здоровье, в частности, снизив воспринимаемый стресс и прервав повторяющиеся негативные циклы мыслей. Результаты, опубликованные в журнале Psychological Medicine, подтверждают, что физическая активность помогает уменьшить общие психиатрические симптомы, такие как депрессия и тревога, через изменения в когнитивных и эмоциональных процессах.

Исследование было проведено на базе программы ImPuls — рандомизированного контролируемого эксперимента, в котором приняли участие 399 взрослых с депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками и другими психическими расстройствами. Главной целью было выяснить, как физические упражнения влияют на восприятие стресса, навязчивые мысли и качество сна.

В ходе эксперимента участники были случайным образом разделены на две группы: контрольная получала стандартное лечение, включающее медикаменты и психотерапию, а вторая группа, помимо этого, занималась физической активностью. Программа включала занятия аэробными упражнениями средней и высокой интенсивности (бег на открытом воздухе), а также поведенческий коучинг — помощь в преодолении сложностей и возвращение мотивации.

Результаты показали, что группа, занимающаяся физическими упражнениями, продемонстрировала более значительное улучшение психического состояния через 6 месяцев и эти улучшения сохранялись на протяжении следующего года. Это подтверждает эффективность упражнений в снижении стресса и уменьшении негативных навязчивых мыслей.

Однако важно отметить, что на качестве сна участников физкультура отразилась, хотя сон часто является важной частью лечения психических расстройств. Выводы указывают, что улучшения произошли благодаря когнитивным и эмоциональным изменениям.

Авторы исследования предполагают, что регулярные физические нагрузки могут помогать людям развивать устойчивость к стрессу, что в свою очередь уменьшает воспринимаемое давление жизни. Это поддерживает «гипотезу адаптации к перекрестным стрессорам», которая объясняет, как физическая нагрузка может помочь организму адаптироваться к стрессу.

Несмотря на положительные результаты, исследователи предупреждают о некоторых ограничениях. Например, в контрольной группе не было активного вмешательства, что затрудняет выделение специфического эффекта от физических упражнений. Кроме того, большинство участников исследования имели диагноз депрессии, что делает результаты более применимыми именно для людей с этим расстройством.