Ученые выяснили, кто чаще страдает от депрессии и мигрени

Ученые выяснили, что женщины больше подвержены депрессии и мигрени, а эпилепсия чаще встречается у мужчин.

"Женщины чаще мужчин страдают от депрессии и мигрени, а эпилепсия, наоборот, чаще встречается у мужчин. Эти различия влияют не только на картину самих заболеваний, но и на темпы старения мозга – психическое здоровье тесно связано с нейробиологическими механизмами старения", – цитирует ученых РИА Новости.

Различия полов влияет на то, как возникает, протекает и поддается лечению мигрень. В среднем она встречается в 2-3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Сами приступы тоже возникают чаще и проходят тяжелее вплоть до тошноты. Причем в течение жизни картина меняется: головные боли обычно начинаются во время полового созревания, достигают пика в фертильном возрасте и снижаются после менопаузы.

В вузе уточнили, что у женщин больше и триггеров, которые могут вызвать мигрень. Три наиболее распространенных - это менструация (78%), стресс (77%) и яркий свет (69%).

У мужчин в тройку самых частых причин входят стресс (69%), яркий свет (63%) и недостаток сна (60%). Ученые связывают это с ролью гормональных колебаний, особенно эстрогена, который "сдерживает" болевые системы мозга. У мужчин же определенный защитный эффект может оказывать тестостерон, возможно, поэтому они сталкиваются с мигренью реже.

Похожая картина с депрессией. Женщины подвержены ей в два раза чаще, чем мужчины, этот разрыв начинается примерно с 12 лет

Один из самых опасных периодов – перед менопаузой. В это время риск рецидива депрессии возрастает в 4-6 раз, а первого эпизода – в 2-3 раза. Кроме того, больше половины женщин с депрессией испытывают предменструальное обострение.

