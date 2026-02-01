Назван продукт, который способен оздоровить микрофлору кишечника

Врачи рассказали об источнике полифенолов - антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина. Это виноград. Продукт исследователи Калифорнийского университета предлагают есть ежедневно, так как он, ко всему прочему, способен оздоровить и микрофлору кишечника.

В рамках эксперимента специалисты наблюдали за двумя десятками добровольцев, которые сначала сократили растительную пищу в рационе, затем добавили в питание виноградный порошок. После чего они сдали анализы. За время эксперимента исследователи наблюдали перемены в организме добровольцев.

Отмечается, что виноградная добавка позволила участникам на 5,9% снизить липопротеины низкой плотности (плохой холестерин) в течение восьми недель.

"Кроме того, на 40,9% сократилось общее количество желчных кислот", - пишет "Доктор Питер", отмечая, что высокие уровни желчных кислот в кишечнике могут быть фактором риска развития рака.

В целом после употребления виноградного порошка у добровольцев сильно изменилась кишечная микрофлора.