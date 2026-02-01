Найден способ выявить повреждение мозга до появления симптомов

Ученые из Технологического университета Чалмерса нашли способ выявлять серьезные изменения в мозге при болезни Паркинсона еще до появления характерных симптомов. Исследование показало, что на самых ранних стадиях заболевания в крови появляется молекулярный «след», связанный с нарушением защиты клеток от повреждений. Работа опубликована в журнале npj Parkinson's Disease.

Анализ крови выявил активацию генов, отвечающих за восстановление ДНК и клеточный стресс-ответ — процессов, которые включаются задолго до того, как у человека появляются тремор, скованность или нарушения движений. Среди ключевых маркеров продромальной стадии болезни исследователи выделили гены ERCC6, PRIMPOL, NEIL2 и NTHL1.

Ученые отметили, что этот молекулярный профиль характерен именно для ранней фазы Паркинсона: по мере прогрессирования болезни он исчезает. С помощью методов машинного обучения ученым удалось надежно отличить такие образцы крови как от показателей здоровых людей, так и от данных пациентов с уже выраженными симптомами.

«Это важно, поскольку к моменту клинического диагноза при болезни Паркинсона значительная часть нейронов уже необратимо повреждена. Новый подход открывает возможность выявлять заболевание тогда, когда изменения в мозге еще потенциально обратимы или поддаются замедлению», — пояснили исследователи.

Авторы считают, что в будущем эти биомаркеры могут лечь в основу простых и недорогих скрининговых тестов на основе анализа крови. По их оценке, первые клинические испытания таких тестов могут начаться в течение ближайших нескольких лет.

