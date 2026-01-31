Врач оценил влияние генетики на развитие зависимостей

Каждый самостоятельно выбирает себе условия для жизни.

© Unsplash

Дети, выросшие в одной семье, могут выбрать разные пути. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр-нарколог, заместитель председателя Правления Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости Андрей Магай.

«Все мы родом из детства. Есть два психологических механизма — гиперопека и гипоопека. Либо слишком контролируем, либо позволяем всё. Это провоцирующий фактор для развития зависимого поведения, когда человек приходит в более сознательное состояние. К примеру, одна семья. В ней пьющий отец, мама, которая рано ушла из семьи, и дети — мальчик и девочка — были предоставлены сами себе. Юноша закончил школу, стал вовлечён в социально неблагополучный круг, пошёл в армию, там тоже были инциденты. Вот он приходит и не может найти место в этой жизни. Он идёт по наклонному пути. И девочка — проявляла усердие, поступила в институт, работала, нашла молодого человека, у неё двое детей, хорошая работа и хороший достаток. Тут одинаковая генетика, это дети одних родителей. Но условия каждый выбирал самостоятельно».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев призвал конфессии присоединиться к борьбе с алкогольной зависимостью. По его словам, религиозный фактор играет важную роль.