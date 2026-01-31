Ученые предупредили об опасности конкретных продуктов

Международная группа ученых бьет тревогу: чрезмерное употребление ультра-обработанных продуктов питания напрямую связано с ухудшением психического здоровья. К такому заключению пришли исследователи, изучив данные почти 400 тысяч респондентов из шести десятков стран мира. Результаты этого масштабного анализа были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В основе исследования лежат данные международного опроса, проведенного в 2023 году. В рамках этого опроса оценивалось психическое состояние участников, включая их эмоциональный фон и способность контролировать свои когнитивные функции. Параллельно участники предоставляли информацию о своем рационе, в частности о том, как часто они употребляют ультра-обработанные продукты.

Анализ проводился с учетом множества факторов, способных повлиять на психическое здоровье, таких как уровень дохода, физическая активность, пережитые травмы и стрессовые ситуации.

Результаты исследования однозначны: регулярное употребление ультра-обработанной пищи негативно сказывается на психологическом благополучии. Это проявляется в увеличении симптомов депрессии, затруднениях в управлении эмоциями и снижении концентрации внимания.

На основе математических моделей ученые оценили, какая доля психических расстройств в мире может быть связана именно с употреблением ультра-обработанных продуктов. Оказалось, что от 3,4% до 7,8% населения земного шара могут испытывать значительные психологические проблемы, обусловленные любовью к фастфуду и полуфабрикатам.