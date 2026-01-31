В ВолГУ создают программу, прогнозирующую развитие опухолей

Новое программное обеспечение, разрабатываемое учеными Волгоградского государственного университета (ВолГУ), позволит прогнозировать развитие опухолей и сравнивать различные схемы лечения с учетом индивидуальных данных пациента. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры информационных систем и компьютерного моделирования ВолГУ Максим Поляков.

"Создаваемая математическая модель и программное обеспечение позволят прогнозировать и оценивать потенциальную эффективность различных схем лечения опухолей с помощью CAR-T-терапии, при которой иммунные клетки пациента модифицируют так, чтобы они могли распознавать опухоль. В отличие от большинства существующих решений, мы учитываем не только процессы на уровне клеток, но и то, как клетки распределены внутри опухоли и как терапия воздействует на различные ее участки", - сказал Поляков.

Он отметил, что разработку поддержал Российский научный фонд. Она решает сразу несколько ключевых задач: углубляет теоретическое понимание причин низкой эффективности CAR-T-терапии при опухолях (рак молочной железы, легкого, опухоли мозга и др.), позволяет прогнозировать реакции опухоли индивидуально, а также помогает исследовать, какие параметры лечения могут быть критичны для преодоления резистентности.

"CAR-T-терапия уже показала прорывные результаты при некоторых заболеваниях крови (лейкозах, лимфомах), но при наиболее распространенных "солидных" опухолях ее эффективность пока ограничена. Поиск причин и способов преодоления этого барьера - одна из ключевых задач современной онкоиммунологии", - добавил ученый.

По словам Полякова, исследование может стать основой для будущих клинических решений, направленных на повышение качества и результата лечения у онкобольных.