Биологи раскрыли механизм, усиливающий эпилепсию после ковида

Биологи выяснили, что симптомы эпилепсии у значительной части ее носителей усиливаются после перенесенного ковида в результате того, что проникновение вируса в организм усиливает воспаления, возникающие в тканях мозга подобных больных. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.

"Пациенты с височной эпилепсией часто жалуются на усугубление ее симптомов после того, как они перенесли COVID-19. Проведенные нами замеры показали, что у подобных пациентов наблюдается большое число очагов воспалений в тканях мозга, что также сопровождается повышением концентрации биомаркеров воспалений в крови. Это нужно учитывать при наблюдениях за состоянием данной группы больных", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Центрального Южного университета в Хуньане (Китай) Ху Шо при наблюдениях за состоянием здоровья 45 носителей височной эпилепсии и здоровых добровольцев, перенесших COVID-19 в последние два года. Состояние половины эпилептиков усугубилось после ковида, что дало ученым возможность изучить изменения в состоянии их мозга, которые спровоцировал вирус.

Для этого ученые сравнили снимки мозга, полученные при помощи магнитно-резонансного и позитронно-эмиссионного томографов до и после заражения коронавирусом, а также сопоставили, как менялась концентрация семи биомаркеров крови, связанных с развитием воспалений в тканях головного мозга. Аналогичным образом исследователи сравнили эти показатели у пациентов, чье состояние усугубилось или почти не поменялось после перенесенного ковида.

Проведенные профессором Ху Шо и его коллегами замеры указали на то, что усугубление в состоянии носителей височной эпилепсии после заражения коронавирусом сопровождалось увеличением концентрации белка TSPO в тканях их мозга, что является индикатором появления большого числа очагов хронических воспалений. Аналогично в крови добровольцев выросла концентрация белков IL-1B, IL10 и IFNy, связанных с воспалительными процессами.

Как именно заражение вирусом способствует усилению воспалений в тканях мозга, биологи пока не могут сказать, однако при этом они обнаружили, что наибольшие изменения в выработке белка TSPO происходят в клетках микроглии, вспомогательной ткани мозга. Изучение перемен в их жизнедеятельности поможет разработать новые методы борьбы с эпилепсией, а также создать подходы, позволяющие заблаговременно принимать меры для защиты пациентов от новых приступов, подытожили ученые.

Коронавирус и мозг

Коронавирусная инфекция в некоторых случаях вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, усиление приступов эпилепсии, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Подобные открытия заставляют ученых детально изучать, как долго сохраняются эти симптомы у пациентов, переживших тяжелые формы COVID-19, и усугубляются ли они впоследствии в результате развития постковидного синдрома.