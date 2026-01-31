Создана высокоэффективная интраназальная вакцина от птичьего гриппа

Американские молекулярные биологи разработали интраназальную вакцину от высокопатогенного штамма птичьего гриппа (H5N1 2.3.4.4b), который в последние годы активно распространяется по Земле. Прививка была успешно проверена в опытах на сирийских хомячках, сообщила пресс-служба медшколы Университета Вашингтона (WUSTL).

"Наша вакцина, в отличие от классической инъекционной прививки, создает защиту не только от тяжелых форм гриппа, но и предотвращает проникновение вируса в верхние респираторные пути. В результате этого она лучше противодействует дальнейшему распространению вируса, так как она предотвращает формирование его новых частиц в органах дыхания", - заявил профессор WUSTL Якко Бун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают биологи, существующие вакцины от птичьего гриппа H5N1 основаны на базе штаммов, распространявшихся в 2004-2005 гг. и заметно отличающихся по структуре генома от высокопатогенной формы данного вируса, который, предположительно, возник на территории Европы в 2020 году. Это побудило ученых разработать обновленную прививку от птичьего гриппа, которую можно вводить в организм путем закапывания в носоглотку.

Для этого ученые выделили ключевые участки в структуре белка гемааглютинина, который присутствует в оболочках трех разных вариаций H5N1, выявленных в США, Вьетнаме и Китае за последние два года, и встроили кодирующие их последовательности в ДНК аденовируса Ad36, не способного размножаться и не вызывающего инфекции у людей и животных. Комбинацию из трех подобных модифицированных вирусов ученые ввели в носоглотку сирийских хомячков, столь же уязвимых для гриппа, как и человек.

Последующие наблюдения показали, что каждая из вариаций вакцины заставила иммунитет грызунов вырабатывать антитела, особенно эффективно нейтрализующие все три штамма высокопатогенного птичьего гриппа, а также многие сезонные вариации H5N1, которые распространялись по популяции в прошлом. Благодаря этому прививка защитила хомячков от введения смертельных доз вирусных частиц в их организм и предотвратила существенное снижение массы их тела.

Как отмечают исследователи, созданная ими вакцина одинаково эффективно защищала как хомячков, никогда в прошлом не заражавшихся гриппом и не получавших вакцину, так и животных, которые уже сталкивались с вирусами или прививками. Это дает надежду на то, что данная прививка от высокопатогенных штаммов H5N1 не будет терять эффективности в результате того, что большинство взрослых людей уже неоднократно проходили курсы вакцинации от сезонных штаммов гриппа.

О птичьем гриппе

В последние годы ученые фиксируют стремительное распространение высокопатогенного птичьего гриппа в популяциях диких и домашних животных. Так, за последние три года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а в последние два года эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно происходили на молочных фермах и птицефабриках в Соединенных Штатах. От данной формы инфекции только в США погибло больше 70 человек.