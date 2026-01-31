Рак поджелудочной железы считается одним из самых коварных заболеваний. Новая работа, связанная с поисками вариантов лечения недуга, опубликована в журнале PNAS. В ней говорится о том, что почти в 90 процентах случаев развития рака поджелудочной у пациентов выявляется мутация гена KRAS.

"Мутировавший ген вызывает неконтролируемый рост и деление клеток, что приводит к заболеванию", - уточнили исследователи.

В связи с чем была разработана особая терапия, нацеленная именно на эту мутацию.

Экспериментальную тройную лекарственную терапию, которая полностью уничтожила опухоли поджелудочной железы у молодых мышей, разработала группа специалистов из Испанского национального центра исследований рака (CNIO).

Новый метод лечения, использующий три разных препарата, позволяет воздействовать на три "пути выживания" раковых клеток - в результате они блокируются.

Отмечается, что рак поджелудочной, обнаруженный на поздних стадиях, в последние годы становится все агрессивнее.

Более половины пациентов умирают в течение трех месяцев. Некоторые до конца не подозревают, что это рак.

"Менее одиннадцати процентов живут пять лет после постановки диагноза", - передает Daily Mail, ссылаясь на врачей.

Среди ранних симптомов недуга названы боль в животе, дискомфорт в нижней части спины, потеря веса и аппетита на фоне "необъяснимой усталости".