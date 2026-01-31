Профессор Имянитов: иммунотерапия помогла в борьбе с раком
Профессор, руководитель отдела биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов рассказал, почему современные люди чаще болеют онкологией. Об этом сообщает kp.ru.
Врач отметил, что за последнее десятилетие были достигнуты очень существенные результаты в борьбе с раком.
«Первое — стали очень настырно бороться с факторами, которые вызывают рак. Яркий пример — курение. Вспомните, еще 30 лет назад дымили все от мала до велика. Сейчас на курящего человека смотрят, как на дикаря. Согласитесь, отношение к курению изменилось. Это результат усилий общества. Но, несомненно, были колоссальные прорывы и в медицинской части», — заявил эксперт.
Он также отметил, что три основных прорыва.
«Первое — это так называемая таргетная терапия: выявили мишень, которая вызывает рак — активированный белок — и создали для него специфический препарат. Во-вторых, произошло другое очень заметное событие — формирование так называемой иммунотерапии рака. И, третий прорыв — это прецизионная хирургия, прецизионная радиология», — объяснил врач.
До этого сообщалось, что у раковых клеток обнаружили молекулярных «телохранителей». Ученые выяснили, почему мутантные белки EGFR остаются стабильными и активными дольше, чем нормальные. Оказалось, что клетки насыщают окружающую среду АТФ — молекулой энергии, которая активирует рецептор P2Y2 на поверхности клетки. Он привлекает белок интегрин β1, создавая «защитный барьер» вокруг мутировавшего EGFR. Этот барьер не позволяет белку попасть в «центр переработки» клетки, где он обычно разрушается, и опухоль продолжает расти.