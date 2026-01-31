Профессор, руководитель отдела биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Евгений Имянитов рассказал, почему современные люди чаще болеют онкологией. Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

Врач отметил, что за последнее десятилетие были достигнуты очень существенные результаты в борьбе с раком.

«Первое — стали очень настырно бороться с факторами, которые вызывают рак. Яркий пример — курение. Вспомните, еще 30 лет назад дымили все от мала до велика. Сейчас на курящего человека смотрят, как на дикаря. Согласитесь, отношение к курению изменилось. Это результат усилий общества. Но, несомненно, были колоссальные прорывы и в медицинской части», — заявил эксперт.

Он также отметил, что три основных прорыва.

«Первое — это так называемая таргетная терапия: выявили мишень, которая вызывает рак — активированный белок — и создали для него специфический препарат. Во-вторых, произошло другое очень заметное событие — формирование так называемой иммунотерапии рака. И, третий прорыв — это прецизионная хирургия, прецизионная радиология», — объяснил врач.

До этого сообщалось, что у раковых клеток обнаружили молекулярных «телохранителей». Ученые выяснили, почему мутантные белки EGFR остаются стабильными и активными дольше, чем нормальные. Оказалось, что клетки насыщают окружающую среду АТФ — молекулой энергии, которая активирует рецептор P2Y2 на поверхности клетки. Он привлекает белок интегрин β1, создавая «защитный барьер» вокруг мутировавшего EGFR. Этот барьер не позволяет белку попасть в «центр переработки» клетки, где он обычно разрушается, и опухоль продолжает расти.