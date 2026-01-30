Ученые ответили, какая технология улучшит выявление рака груди

Ученые из Лундского университета и университетской больницы Сконе в Швеции утверждают, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в процессе скрининга с целью диагностирования рака молочной железы может снизить вероятность позднего выявления этого заболевания на 12%. Результаты соответствующего исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

© Freepik

В ходе работы часть снимков, которые в период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го сделали 100 тысяч женщин, изучали два рентгенолога, а часть дополнительно исследовалась с помощью ИИ. Впоследствии рак груди был выявлен у 1,55 женщин на 1 тыс. из группы, где использовался искусственный интеллект, и у 1,76 в контрольной группе.

Таким образом, маммография с применением ИИ позволяет диагностировать онкологическое заболевание на более ранних стадиях, констатировала рентгенолог-маммолог из Лундского университета Кристина Ланг. Речь идет в том числе о выявлении агрессивных подтипов рака груди. При этом ученые призвали внедрять ИИ в процесс последовательно, опираясь на постоянный мониторинг эффективности.