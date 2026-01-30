Незаметное изменение в питании может предотвратить инфаркты и инсульты

Уменьшение соли в хлебе и готовой еде спасёт десятки тысяч жизней. Об этом свидетельствуют два новых исследования, опубликованных в журнале Hypertension.

© Чемпионат.com

В ходе первой работы эксперты из Франции оценили эффект от планового снижения соли в хлебе к 2025 году. Моделирование показало, что это незаметное для потребителей изменение может ежегодно предотвращать около 1200 смертей и сокращать количество госпитализаций из-за болезней сердца и инсульта.

Параллельное исследование в Великобритании смоделировало выполнение целевых показателей по снижению соли в 84 категориях продуктов, включая еду на вынос. По оценкам учёных, за 20 лет это может предотвратить около 103 000 случаев ишемической болезни сердца и 25 000 инсультов.

«Этот подход особенно эффективен, потому что он не зависит от изменения индивидуального поведения, чего часто трудно добиться и поддерживать. Вместо этого он автоматически создаёт более здоровую пищевую среду», — пояснила эпидемиолог Клеманс Грав, ведущий автор французского исследования.