Ученые обнаружили способность иваси лечить травмированный мозг

Производное омега-3 жирной кислоты из дальневосточных сардин способно снизить нейровоспаление, а также помочь восстановить структуры мозга после небольших черепно-мозговых травм и уменьшить тревожность. Об этом ученые из Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН сообщили газете «Известия».

© Газета.Ru

Эксперты изучали действие вещества N-стеаридоноилэтаноламида, относящегося к производным омега-3. Вещество синтезировали из липидного экстракта дальневосточной сардины – иваси. Ученые исследовали его влияние на мышей после легких черепно-мозговых травм, в том числе оценивали поведенческие реакции животных и активность образования новых нейронов. Выяснилось, что введение липида позволяет ослабить астроцитарную активацию, а также способствует восстановлению синаптической структуры мозга, помогает нормализовать молекулярные маркеры пластичности.

Более того, ученые обнаружили, что лечение с помощью этого вещества снижает тревожное поведение и сохраняет базовые когнитивные функции. Это подтверждает, что омега-3 этаноламиды могут одновременно решать несколько задач посттравматических нарушений. Так, это вещество снижает нейровоспаление, меняет синаптическую структуру и повышает активность нейронных сетей, объяснила старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Анна Тыртышная.

«Это делает такие соединения перспективными кандидатами для разработки многоцелевых подходов к терапии последствий легкой черепно-мозговой травмы», — подчеркнула она.

Исследование важно для медицинской отрасли, так как данное соединение может лечь в основу новых лекарств для лечения легких черепно-мозговых травм, отметил руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор. Это одна из самых частых форм повреждений головного мозга, которая грозит пациентам когнитивными нарушениями, заключил ученый.